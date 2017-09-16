Spor mevzuatı Resmi Gazete’de yayımlanmalı

Bugün Türk spor hukuku sisteminde önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Spor federasyonlarının mevzuatı günceldeğil. Federasyonların talimatları ancak Spor Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayımlandığı zaman yürürlüğe giriyor ancak birçok federasyon, hazırladıkları talimatları Spor Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayımlanmadan uygulamayabaşlıyor.

Bazı federasyonlar, sitelerinde ilan ettikleri talimatları haber vermeden değiştiriyor. Yönetim kurulu kararlarıüzerinde oynama yapılıyor. Futbol için durum daha vahim. Türkiye Futbol Federasyonu, talimatlarını değiştirip duruyor ancak hangi hükmün nasıl değiştiği konusunda açıklama yapmıyor.

Karşılaştırmalı tablo paylaşmıyor. Eski talimatlar sitede yayımlanmadığı için, mevzuatta yapılan değişiklikleri tespit etmek mümkün olmuyor. Bu durum, hukuki güvenlik açısından büyük risk doğuruyor.

Spor camiası, kendisine uygulanacak mevzuatı takip edemiyor. Mevzuatta yapılan değişiklikler tespit edilemiyor. Mevzuatın yürürlüğe girip girmediği bile her zaman bilinemiyor. Bu olumsuzluk ancak spor mevzuatının Resmi Gazete'de yayımlanması ile aşılabilir.

Ak Parti iktidarından önce spor mevzuatı Resmi Gazete'de yayımlanıyordu. Ancak Ak Parti hükümeti bu uygulamayıortadan kaldırdı. Kamu kurumu olan spor federasyonları, diğer kamu kurumlarından farklı kurallara ve ayrıcalıklara tabi tutulamaz. Bu kurumların mevzuatı Resmi Gazete'de yayımlanmalıdır.

“Başka hangi ülkede mevzuat Resmi Gazete'de yayımlanıyor ki?” diyenler olabilir. İdare hukuku sistemini örnekaldığımız Fransa'da spor federasyonlarının talimatları Resmi Gazete'de yayımlanıyor.