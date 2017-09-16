Ryan Babel, Beşiktaş’ta küllerinden doğdu

Beşiktaş’a sıfır bonservisle Deportivo’dan gelip kısa sürede uyum sağlayan Ryan Babel, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nden sonra Şampiyonlar Ligi’nde de takımını sırtlamayı başardı.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Futbolcu fabrikası Ajax altyapısında başladığı kariyerinde Liverpool ile zirve yapan, Hollanda futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilirken istikrarsızlık nedeniyle düşüşe geçen Ryan Babel'in, Kasımpaşa,Al Ain ve Deportivo maceraları sonrası geldiği Beşiktaş'taki formu dikkat çekiyor.

Bonservisi için şimdiye dek kulüplerin 27 milyon Euro harcadığı 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak geldiği siyah-beyazlılara önemli katkı verdi. Yıldız oyuncunun maaşı da sadece 2.1 milyon Euro. Beşiktaş, Talisca için 15 milyon euro`yu gözden çıkardı Sambacıyı mutlaka takımda görmek isteyen Beşiktaş Başkanı, Benfica'nın kapısını çalacak İlgili Haberi Oku

TAKIMIN ÇİMENTOSU

Son olarak Porto ağlarına hazırlanış olarak harika bir gol gönderen Babel, ne kadar doğru bir tercih olduğunu dagösterdi. Hollandalı yıldız, takım içinde de adeta çimento görevi görüyor.

Hazırladığı videolarla Beşiktaş'ın içindeki arkadaşlık ortamını taraftarlarla paylaşan Ryan Babel'in rakamları daçarpıcı. Babel, Süper Lig ve Avrupa'da 29 maça çıkıp 11 gol-4 asist üretti.

Neredeyse iki maçtan birinde skora etki eden Babel, Şenol Güneş'in de en güvendiği isimlerin başında geliyor.