Porto’nun hocası Conceiçao’dan Aboubakar açıklaması

Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş soyunma odasında görüntüleri çıkan Aboubakar hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın Porto’yu Şampiyonlar Ligi’nde 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş soyunma odasında gülerken görüntüleri çıkan Vincent Aboubakar, Portekiz kulübünün gündemine oturdu!

Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, yenilgi sonrası görüntüleri tepki çeken Kamerunlu golcü hakkında konuşurken geçen sezon Beşiktaş forması giyen Aboubakar’ı eleştirdi.

Aboubakar, Beşiktaş soyunma odasında sevindi Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Portolu Aboubakar, eski takım arkadaşlarının yanına uğrayarak onların sevinçlerini paylaştı. İlgili Haberi Oku

”BEN KAYBETTİĞİMDE ÇOCUKLARIMA BİLE GÜLEMEM”

Aboubakar’ın görüntülerinin hoş olmadığını belirten Portekizli teknik adam ”Ben kaybettiğim zaman, çocuklarıma karşı bile gülemiyorum. Kaybettiğimde eve giderim, kabul etmekte zorlanırım. Tabii ki Aboubakar’ın o hallerini görmekten hiç hoşlanmadım. Ama yapacak bir şeyimiz yok, devam etmeliyiz” dedi.

Kamerunlu golcünün çok iyi çalıştığını ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Conceiçao, ”İlk olarak bunun masum bir hareket olduğunu kabul etmeliyiz. Bu durum yaşanmamış gibi hareket edeceğiz” sözlerini kullandı.

Portekiz`de Aboubakar`a tepkiler sürüyor: İdmana alınmamalı Beşiktaş'la oynanan maçın ardından siyah beyazlı takımın soyunma odasına inen Aboubakar, Porto'yu fena karıştırdı, Portekizli taraftarlar, Kamerunlunun bu hareketi sonrası adeta çıldırdı. İlgili Haberi Oku