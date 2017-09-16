Porto’nun hocası Conceiçao’dan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş’ın Porto’yu Şampiyonlar Ligi’nde 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş soyunma odasında gülerken görüntüleri çıkan Vincent Aboubakar, Portekiz kulübünün gündemine oturdu!
Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, yenilgi sonrası görüntüleri tepki çeken Kamerunlu golcü hakkında konuşurken geçen sezon Beşiktaş forması giyen Aboubakar’ı eleştirdi.
”BEN KAYBETTİĞİMDE ÇOCUKLARIMA BİLE GÜLEMEM”
Aboubakar’ın görüntülerinin hoş olmadığını belirten Portekizli teknik adam ”Ben kaybettiğim zaman, çocuklarıma karşı bile gülemiyorum. Kaybettiğimde eve giderim, kabul etmekte zorlanırım. Tabii ki Aboubakar’ın o hallerini görmekten hiç hoşlanmadım. Ama yapacak bir şeyimiz yok, devam etmeliyiz” dedi.
Kamerunlu golcünün çok iyi çalıştığını ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Conceiçao, ”İlk olarak bunun masum bir hareket olduğunu kabul etmeliyiz. Bu durum yaşanmamış gibi hareket edeceğiz” sözlerini kullandı.
Sporx