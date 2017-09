NBA’de yeni sezon formaları tanıtıldı

İlk kez 2015 yılında duyurulan Nike ve NBA işbirligi 2017-18 sezonunda başlıyor. Nike ve NBA yeni sezon Statement Edition formaları Blake Griffin, Demar DeRozan, Paul George, Trevor Ariza ve Kevin Durant gibi önemli isimlerin katılımıyla tanıttı.

Nike, NBA’in 2017-18 sezonu formaları Statement Edition’u Lon Angles’te görücüye çıkardı. Statement Edition formalar, önemli maçların ya da rekabetin nabzını tutup gidişatını belirliyor. Formaların tasarımında, takımın sahaya her çıkışta cesaretini gösterme arzusundan esinlenildi. Her takımın forma estetiği, mevcut kadrosunun ruhunu ve havasını ifade ediyor. Boston, Chicago ve Cleveland’ın da aralarında bulunduğu bazı takımlar, Statement Edition formalarında gücün yansıması olarak değerlendirdikleri siyah ağırlıklı zeminleri tercih etti. Her takımın formasında kendine has bir ayrıntı bulunuyor. Chicago’nun forması, kentte geçmişten bugüne tercih edilen ince çizgili kumaşlara saygı gösterisinde bulunuyor. Cleveland’ın forması ise takımın ikinci logosunu taşıyor. Aynı şekilde Milwaukee’nin Statement Edition forması da takımın yeni, güç timsali Bucks logosunu önde ve ortada gözler önüne seriyor. Bunlara ek olarak, Denver forması (şehrin ünlü 1609 metrelik rakımı bir avantaj olarak yansıtılıyor) ve Philadelphia formasında (Sixers yazısı beyaz renkle süslenmiş olarak yer alıyor) takımların mirasını yansıtan ince ayrıntılar göze çarpıyor.

GOLDEN STATE WARRİORS’UN FORMASINDA İKONLAŞMIŞ BİR GÖRSEL KULLANILDI

Belki de en güçlü vurgu, kurulu bulunduğu şehir olan Oakland’ın kültürü ve mirasını yücelten son şampiyon Golden State Warriors’un formasında bulunuyor. İkonlaşmış bir görsel kullanılan Warriors Statement Edition formasında, Oakland’ın meşhur Meşe Ağacı’nı (sokak işaret levhalarında kullanılan ve kaynağını takımdan alarak Oakland şehir yönetimince de benimsenen tasarım) yansıtan yeni takım logosunun üzerinde ‘The Town’ yazısına yer veriliyor.

Forma tanıtımında; Malcolm Delaney (Atlanta Hawks), Shane Larkin (Boston Celtics), D’Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Denzel Valentine (Chicago Bulls), JR Smith (Cleveland Cavaliers), JJ Barea (Dallas Mavericks), Paul Millsap (Denver Nuggets), Tobias Harris (Detroit Pistons), Kevin Durant (Golden State Warriors), Trevor Ariza (Houston Rockets), Myles Turner (Indiana Pacers), Blake Griffin (LA Clippers), Julius Randle (LA Lakers), Mike Conley (Memphis Grizzlies), Bradley Beal (Washington Wizards), Rodney Hood (Utah Jazz), Demar DeRozan (Toronto Raptors), Dejounte Murray (San Antonio Spurs), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Maurice Harkless (Portland Trail Blazers), Eric Bledsoe (Phoenix Suns), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Elfrid Payton (Orlando Magic), Paul George (Oklahoma City Thunder), Frank Ntilikina (New York Knicks), Ian Clark (New Orleans Pelicans), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dion Waiters (Miami Heat) yer aldı.

NIKE NBA’İN İLK DİJİTAL BAĞLANTILI TARAFTAR FORMASINI DA ANITTI

NBA içeriklerine ulaşma imkanı veren NikeConnect teknolojisi, basketbol severlere akıllı telefonlarından basketbolculara daha kişisel ve ileri düzeyde erişim sunarken, kişiye özel teklifler ve pek çok ayrıcalık sağlıyor. Nike, NikeConnect özelliğini taşıyan NBA formalarını basketbol severlerin beğenisine sundu. Yeni formalar; forma, akıllı telefon ve NikeConnect uygulamasını bir araya getirerek taraftarlara gerçek zamanlı, kişiye özel deneyimler sunuyor. 29 Eylül’de lanse edilecek olan formalar, giysi ve dijital teknolojiyi bir araya getirerek NikePlus üyelerinin ve NBA hayranlarının formaların etiketindeki NikeConnect logosu aracılığıyla sıra dışı ürünlere, kişiye özel içeriğe ve olağanüstü deneyimlere erişmesine imkân tanıyor.