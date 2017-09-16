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Muslera maç sonu 3’lü çektirdi

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa'yı 2-0 yendikleri maç sonunda taraftarına 3'lü çektirdi.
23:4216 Eylül 2017
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Muslera maç sonu 3’lü çektirdi

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta mücadelesinde Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa’yı Bafetimbi Gomis’in 2 golüyle mağlup ederek puanını 13’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadele sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera tezahüratları yaptı. Uruguaylı kaleci de sahanın ortasına gelerek taraftara 3’lü çektirdi.

16 Eylül 2017 Rıdvan Dilmen`den flaş Gomis açıklaması... Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen önemli açıklamalarda bulundu... İlgili Haberi Oku

Etiketler
fernando muslera galatasaray Kasımpaşa spor toto taraftar
Son güncelleme: 23:43 | 16.09.2017
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