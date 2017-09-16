Monaco 3 golle kazanmayı bildi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, sahasında Strasbourg'u 3-0'la geçti.

Fransa Ligue 1’in 6. haftasında Monaco, Strasbourg ile karşılaştı. 2. Louis Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazanarak geçen haftaki Nice mağlubiyetini unutturdu.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Monaco, 44. dakikada Rony Lopes ile 1-0 öne geçti. 51 ve 67. dakikalarda ise sahneye Falcao çıktı. Kolombiyalı golcü maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Bu sonuçla Monaco 15 puana yükselirken, Strasbourg 4 puanda kaldı.

Beşiktaş ile Monaco, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında 17 Ekim’de Fransa’da; 4. haftada ise İstanbul’da 1 Kasım’da karşılaşacak.