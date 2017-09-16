Minik taraftar Arsenal-Köln maçına holiganlar nedeniyle giremedi

Arsenal ile Köln arasında oynanan Avrupa Ligi maçında binlerce konuk takım taraftarı, maça giremeyeceklerini bile bile stadyumun önüne kadar geldi. Biletsiz stadyuma girmeye çalışan holiganlar, hem maçın 1 saat geç başlamasına hem de çocuklu ailelerin evlerine geri dönmesine neden oldu. 8 yaşındaki bir Arsenal taraftarının da ilk maç hayali, holiganlar nedeniyle başka bahara ertelendi.

SKOR DIŞ HABER – Türkiye’nin de en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen futbolda holiganizm, bu kez UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Arsenal-Köln maçında İngiltere’de ortaya çıktı. Binlerce taraftarla Londra sokaklarına adeta çıkarma yapan Köln taraftarları, belirli sayıda biletleri olmasına rağmen stadyumun kapısına kadar gelerek içeri girmeye çalıştı.

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Bu nedenle bir saat gecikmeli başlayan maçta da yaktıkları meşaleler ile İngiliz taraftarların pek de alışık olmadıkları bir tribün profili çizdiler. UEFA, iki takım için de disiplin soruşturması açarken, birçok Arsenal taraftarı bilet almalarına rağmen maçı izleyemeden evlerine geri dönmek zorunda kaldılar. Özellikle çocuklu Arsenal taraftarları, holiganların oluşturduğu atmosferin küçük zihinler için zararlı olacağını düşünerek stadyumun önüne kadar gelmelerine rağmen maça girmekten vazgeçtiler.

Bu ailelerden biri Alan Jones ve oğlu oldu. Biletlerini alıp, yürüyerek stadyuma gelen Alan Jones, 8 yaşındaki oğlunu ilk kez maça götürmenin heyecanını yaşıyordu. Oğlu da Emirates Stadı’nın kapısına kadar Arsenal’i televizyondan değil de tribünden izlemenin hayalini kurarak geldi. Ancak tam bu sırada Köln taraftarlarının stadyumun kapılarına dayanması, Alan Jones’u korkuttu. Maça başlamadan 5 dakika önce tribüne girmeyi alışkanlık haline getirmiş olan Alan Jones, holiganların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle maçın ertelendiğini ve kapıların kapalı olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Maçın erteleneceği haberini aldıktan sonra atmosferi tartan Alan Jones, yaşanacak atmosferin 8 yaşındaki bir çocuğa zarar vereceğini düşünerek evin yolunu tuttu.

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Yaşananları hayal kırıklığı ile anlatan Alan Jones “Ben de en az oğlum kadar heyecanlıydım. İlk kez stadyumda birlikte maç seyredecektik. Ancak ortamı görünce atmosferin pek de 8 yaşındaki bir çocuğa uygun olmayacağını düşünerek bu hayalimizi erteledik. Eve döndük. Oğlum büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dönerken pek çok çocuklu Arsenal taraftarının da benimle aynı düşündüğünü gördüm. Hepsi geri dönüyordu. Eve gidip maçın özetlerini izlemek zorunda kaldık. Bir sonraki Avrupa Ligi maçında oğlum ile birlikte tribüne gitmeyi yeniden deneyeceğim.”

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Böylece holiganların bir gün boyunca Londra’da yaptıkları, 8 yaşındaki bir çocuğun hayal kırıklığına dönüştü. Genelde taşkınlık yapmadan, zevkle maç izledikleri bilinen Alman taraftarların, holiganları ile dünya çapında tanınan İngiltere’de böyle bir olaya imza atmış olması olayı ilginç bir hale soktu. Holiganizmin tüm dünyada gittikçe artan ve sona erdirilmesi gereken bir sorun olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Taşkınlık yapmak isteyen tüm holiganların, 8 yaşındaki İngiliz futbolseverin yaşadığı hayal kırıklığını akıllarına getirmesi dileğiyle…