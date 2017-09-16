Messi ve Suarez sussa da…

İspanya La Liga’nın 4. haftasında Barcelona, Getafe deplasmanına çıktı. Alfonso Perez Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Arda Turan’ın kadroya alınmadığı maçta Dembele 29. dakikada sakatlanarak yerini Deulofeu’ya bıraktı.
Getafe 39. dakikada Shibasaki ile 1-0 öne geçti. Barcelona ise Messi ve Luis Suarez’in etkisiz kaldığı mücadelede Denis Suarez ile eşitliği 62. dakikada yakaladı: 1-1.
Yeni transfer Paulinho ise 77. dakikada oyuna girip 84. dakikada Barcelona’ya 3 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Barcelona 4’te 4 yaparak 12 puana yükseldi. Getafe ise 4 puanda kaldı.