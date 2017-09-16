Mehmet Ekici’nin aklı Beşiktaş maçında

İki aylık sakatlık sürecini ‘kabus’ olarak yorumlayan Mehmet Ekici, “Artık tamamen hazırım. Taraftarın karşısına Beşiktaş maçıyla çıkmak güzel olacak” dedi.

Fenerbahçe’ye transfer süreci oldukça sancılı geçen Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı-lacivertli formaya bir türlü kavuşamamıştı.

Ekici, yaklaşık 2 ay süren sakatlığı tamamen atlattı ve Alanya deplasmanında ilk kez forma giyme fırsatı yakalayabilir.

Takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde, sakatlık sürecini ‘kabus’ olarak tanımlayan yıldız futbolcu, “Kabus bitti. Şimdi hayallerime kavuşma zamanı. Kadıköy’de taraftarın önünde ilk maçın derbi (Beşiktaş) olması ayrıca heyecan verici” dedi.

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Tedavi ve iyileşme sürecinde zor dönemler yaşasa da mental olarak ayakta kalması ve takım arkadaşlarına destek olması teknik heyetin Ekici’ye artı puan verdiği en önemli konu.

Mehmet kötü başlangıç sonrası, tesislerde arkadaşlarına “Daha yeni başlıyoruz. Bu kadar erken pes mi edeceğiz?” sözleriyle moral vererek takımı ayakta tutanlardan oldu.

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KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Ekici’nin fiziksel durumu iyi ama sakatlığın tekrarlamasını önleyici ekstra çalışmalar yaptığı için ilk etapta az süre alarak oynamaya başlayacak. Alanya maçında yedek soyunması ve son 15-20 dakika oynaması bekleniyor.