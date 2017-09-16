Mariano: Herkes birbirine yardım ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa’yı 2-0 yenen Galatasaray’da Mariano, mücadeleyi yorumladı. Brezilyalı sağ bek oyuncusu takımda herkesin birbirine yardım ettiğini belirterek, “Garry ve Tolga kaliteli oyuncular. Bana her zaman yardımcı olan oyuncular. Galatasaray’ın şu andaki en önemli özelliklerinde biri de bu; herkes birbirine yardım ediyor ve böylelikle de galibiyetler geliyor.

Herkes defans yapmaya çalışıyor. Biz böyle savunma yaptıkça ilerideki kaliteli ayaklarımızla golü bulabiliyoruz. Gomis çok iyi bir golcü. Kaliteli ayaklarımızla sonuca gidiyoruz” ifadelerini kullandı.