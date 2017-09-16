Leipzig haftayı puan kaybıyla tamamladı

Leipzig, Almanya Bundesliga’nın 4. hafta maçında Red Bull Arena’da Mönchengladbach’ı ağırladı. Ev sahibi ekip 17’inci dakikada Timo Werner’in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 25’inci dakikada Thorgan Hazard’ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1’e getirdi. 31’inci dakikada Jean-Kevin Augustin’in attığı golle Leipzig ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Maçın skorunu belirleyen golü Mönchengladbach adına 61’inci dakikada Lars Stindl kaydetti.
Bu arada ev sahibi Leipzig’de, Naby Keita 83’üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.