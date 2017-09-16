‘Isco Luis Enrique olmak istemedi’

İspanya devi Real Madrid'in Isco ile yeni sözleşme imzalamasının ardından camia derin bir nefes alırken Barcelona'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katma hayalleri ise suya düştü.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in yıldızı Isco, kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşme uzatırken Madrid camiası da rahat bir nefes almış oldu.

Geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürdüğü başarılı grafikle Real Madrid ve İspanya Milli Takımı’nın orta sahasının vazgeçilmez ismi olan Isco’nun serbest kalma maddesi ise 700 milyon euro olarak belirlendi. Alvaro Morata`dan Pepe sözleri: `Beni fazla tekmelemedi` Sezon başında Real Madrid'den ayrılan ve Chelsea'ye transfer olan Alvaro Morata, eski takım arkadaşı Beşiktaşlı Pepe hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

25 yaşındaki orta sahanın yeni sözleşme imzalamasının ardından ‘Isco, Luis Enrique olur mu?’ soruları da cevap bulmuş oldu. Barcelona, 1995-96 sezonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luis Enrique’yi transfer ederek ezeli rakibine transfer çalımı atmıştı.

1996-2004 yılları arasında Barcelona forması giyen Enrique, Katalan ekibinin efsaneleri arasına girmeyi başardı ve daha sonra teknik direktör olarak da şampiyonluklar yaşadı.

Real Madrid ile sözleşme imzaladığı sırada konuşan Isco ise, “Barcelona ile bazı temaslar oldu ama hiçbir zaman ilgilenmedim” diyerek kulübüne bağlılığını dile getirdi.