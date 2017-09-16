Gomis’in gözü o rekorda! 2 gol daha…

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Gomis toplamnda 7 gol atarken gözünü Saffet Sancaklı’nın rekoruna dikti.
İlk 7 haftada attı
Saffet Sancaklı 1994-95 sezonunda hızlı girmiş ilk 7 haftanın tamamında gol atarken sarı-kırmızlı takım adına 9 gole imza atmıştı.
Saffet Sancaklı’nın serisi
14.08.1994 Galatasaray-Gençlerbirliği 2 gol
20.08.1994 Petrolofisi-Galatasaray 1 gol
28.08.1994 Galatasaray-Altay 1 gol
11.09.1994 Antalyaspor-Galatasaray 2 gol
18.09.1994 Galatasaray-Kayserispor 1 gol
24.09.1994 Samsunspor-Galatasaray 1 gol
02.10.1994 Galatasaray-Beşiktaş 1 gol
(Ajansspor)