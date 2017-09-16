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Gomis’in gözü o rekorda! 2 gol daha…

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de oynadığı beş maçta da gol attı.
22:0716 Eylül 2017
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Gomis’in gözü o rekorda! 2 gol daha…

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Gomis toplamnda 7 gol atarken gözünü Saffet Sancaklı’nın rekoruna dikti.

İlk 7 haftada attı

Saffet Sancaklı 1994-95 sezonunda hızlı girmiş ilk 7 haftanın tamamında gol atarken sarı-kırmızlı takım adına 9 gole imza atmıştı.

Saffet Sancaklı’nın serisi

14.08.1994 Galatasaray-Gençlerbirliği 2 gol

20.08.1994 Petrolofisi-Galatasaray 1 gol

28.08.1994 Galatasaray-Altay 1 gol

11.09.1994 Antalyaspor-Galatasaray 2 gol

18.09.1994 Galatasaray-Kayserispor 1 gol

24.09.1994 Samsunspor-Galatasaray 1 gol

02.10.1994 Galatasaray-Beşiktaş 1 gol

(Ajansspor)

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