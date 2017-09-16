Gomis: Bu gol sadece Gomis’in değil

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa’yı 2-0 yenen Galatasaray’da maçın yıldızı Batefembi Gomis, mücadeleyi yorumladı. Fransız golcü 2 gol attığı karşılaşma sonrasında şöyle konuştu;

“Kasımpaşa zor rakipti. Kendime alan bulmakta zorlandık. Topu kaleye atarken defansı geçtim ve golü attım. Bu gol sadece Gomis’in değil. Takımın da golüydü.

Gol atmaktan dolayı mutluyum. Önemli olan Galatasaray’ın kazanamsaydı. Antalyaspor maçı sonrasında kazanmak önemliydi. Taraftarların önünde de böyle sevinç yaşatmaktan da dolayı da mutluyum.

Buraya adaptasyon sürecimde Cenk Ergün büyük katkı sağladı. Burada olmamı da o sağladı. O bana güvendiği için ben buradayım ve kendisine teşekkür ediyorum.”