Galatasaray’da futbolcular Selçuk İnan için tek yürek olacak!

Galatasaray, takım ruhunu Selçuk İnan için ortaya koyacak, arkadaşlarının yalnız olmadığını haykıracak.

Galatasaraylı futbolcular, kaptanları Selçuk İnan'a gelen eleştirilere hep birlikte karşı gelme kararı aldı, tüm sarı-kırmızılılar emektar futbolcu etrafında kenetlendi.

Milliyet Gazetesi’nden Nevzat Dindar’ın haberine göre; Antalyaspor maçından sonra hedef isim haline gelen ve ultrAslan taraftar grubunun yayınladığı bildiri ile takımda görmek istenmediği dile getirilen futbolcuya teknik direktör Igor Tudor ve yönetimden sonra takım arkadaşları da sahip çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda yine aynı grubun tepki göstermesi beklenen Selçuk İnan'ı arkadaşları yalnız bırakmayacak. Böyle bir tablo halinde Selçuk'un yanında yer alma kararı alan bütün futbolcular, atılan gollerden sonra kaptanlarıyla beraber sevinecek.

Böylece tribünlere ve kamuoyuna, “Biz bir ekibiz” mesajı verilecek. Tartışmanın bir an önce sona ermesinin gerektiğine dikkat çeken kulüp yetkilileri, “Gereksiz yere ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Şu an bu tartışmaların zamanı değil. Bundan sadece Galatasaray zarar görür. Kendi kendimize sorun çıkarıyoruz” yorumunu yaptı. Igor Tudor, Selçuk İnan`a moral verdi: `Gerçek Selçuk bu değil!` Sezon başından bu yana Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Selçuk İnan, son antrenmandaki keyifsiz görüntüsüyle dikkat çekti. Teknik direktör Igor Tudor ise kaptanıyla görüşme yaparak moral verdi. İlgili Haberi Oku

TARAFTAR DESTEĞİ

Bugün 50 bin civarında seyircinin beklendiği maçta bir taraftan da gözler Selçuk İnan ile tribünler arasında yaşanacak diyalogda olacak. Sarı-kırmızılı taraftarın da saha içindeki bütünleşmeye katkı vermesi bekleniyor. Selçuk İnan`a taraftar şoku: Her şey için teşekkürler... Deplasmanda 1-1 berabere tamamlanan Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası Selçuk İnan'ın performansı tartışma konusu oldu. Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan ise kaptan Selçuk İnan için zehir zemberek bir yazı yayımladı. İlgili Haberi Oku

SADECE AVRUPA’DA

Galatasaray'ın safdışı kaldığı UEFA Avrupa Ligi elemelerinde iki maçta da 90 dakika görev yapan Selçuk İnan, beğenilmedi, yeni transferlerin gelişiyle de yedek kulübesinin yolunu tuttu. Teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray kaptanını ligde üç maçta sonradan oyuna soktu, tecrübeli futbolcu toplam 53 dakika şans bulabildi.