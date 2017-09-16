Galatasaray-Kasımpaşa | Süper Lig 5. hafta maçı | Muhtemel 11’ler

Lig lideri G.Saray, bugün 20.00’de Kasımpaşa karşısına, Antalya beraberliğini telafi etmek için çıkacak. Türk Telekom’daki maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'e fırtına gibi girip geçen hafta Antalyaspor beraberliği ile ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray, bugün Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Lig lideri, 4. sırada yer alan rakibi ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele 20.00'de başlayacak. beINSports1'in canlı yayımlayacağı maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Yenilgisiz lider Galatasaray ile 7 puanla 4. sırada yer alan Kasımpaşa ligde 27. kez karşı karşıya gelecekler.

Daha önceki 26 lig maçından 16'sını Galatasaray, 4'ünü Kasımpaşa kazanırken, 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Cimbom gollerde rakibine 51-25 üstünlük sağladı. Geçen sezon Aslan deplasmanda 2-1, Kasımpaşa Türk Telekom'da3-1 kazandı.

MAÇ BAŞLIYOR

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Latovlevici, Serdar, Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Tolga, Rodrigues, Gomis

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Edok

SAAT: 20.00

STAT: Türk Telekom

YAYIN: beİN Sports 1

HAKEM: Cüneyt Çakır

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TÜRK TELEKOM KAPALI GİŞE

Antalyaspor ile deplasmanda berabere kalarak keyfi kaçan Galatasaray, bugün yine de büyük bir taraftar desteği ile oynayacak. Kasımpaşa maçı için satışa sunulan biletler büyük ilgi gördü. Kombinelerle birlikte bugün Türk Telekom'da 50 bin kişinin olması bekleniyor.