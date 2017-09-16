Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! Gomis attı, Aslan liderliğini korudu

Galatasaray Kasımpaşa maçı öazeti ve gollerinin izlemek isteyenler doğru adrestesiniz. Müğcadeleyi canlı izleyemeyenler Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve gollerinin araştırıyor. Aslan 2 farklı galibiyeti Gomis'in golleriyle aldı. İşte Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İzleyemeyenler için maçın özetinin ve gollerini derledik. 5 haftadır boş geçmeyen Gomis Galatasaray Kasımpaşa maçında da iki gol attı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı. Galatsaray Kasımpaşa maçı maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Tudor ilk 4 haftalık kadroda tek değişiklik yaparak Linnes'i kesti ve Latovlevici'yi ilk 11'de görevlendirdi. 41 bin 710 taraftarın önünde oynanan mücadelenin ilk golü 44. dakikada geldi. Gomis karşısındaki rakip futbolcuyu yere yatırıp topu düzeltip topu filelerle buluşturdu: 1-0.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Yeni transferlerden Feghouli de Galatasaray taraftarının önüne ilk kez çıktı. Cezayirli futbolcu 71. dakikada Tolga'nın yerine oyuna girdi.

79. dakikada ise Gomis bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Geride kalan dakikalarda skor değişmedi.

Bu sonuçla Galataaray 13 puana yükselirken, Kasımpaşa 7 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım gelecek hafta Bursaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.

Gomis`in gözü o rekorda! 2 gol daha... Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de oynadığı beş maçta da gol attı. İlgili Haberi Oku

BU GOL SADECE GOMİS’İN DEĞİL

por Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Galatasaray'da maçın yıldızı Batefembi Gomis, mücadeleyi yorumladı. Fransız golcü 2 gol attığı karşılaşma sonrasında şöyle konuştu;

“Kasımpaşa zor rakipti. Kendime alan bulmakta zorlandık. Topu kaleye atarken defansı geçtim ve golü attım. Bu gol sadece Gomis'in değil. Takımın da golüydü.

Gol atmaktan dolayı mutluyum. Önemli olan Galatasaray'ın kazanamsaydı. Antalyaspor maçı sonrasında kazanmak önemliydi. Taraftarların önünde de böyle sevinç yaşatmaktan da dolayı da mutluyum.

Buraya adaptasyon sürecimde Cenk Ergün büyük katkı sağladı. Burada olmamı da o sağladı. O bana güvendiği için ben buradayım ve kendisine teşekkür ediyorum.”

Türk Telekom Stadyumu'ndaki 100. galibiyet Galatasaray, Kasımpaşa galibiyeti ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki 100. galibiyeti aldı. İlgili Haberi Oku