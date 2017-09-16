Galatasaray İkinci Başkanı Özyalçın: ’12. haftayı tehlikeli gösteriyor!’

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 2-0 galip geldikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli maç aralarının Galatasaray’a yaramadığını ifade eden Cengiz Özyalçın, “Oyuncularımızın büyük çoğunluğu milli takımlarında oynuyorlar. Galatasaray’ın Antalyaspor karşısındaki maçından memnun değilim. Galatasaray, Antalya’daki maçta iyi değildi. Kendi sahamızda kendi seyircimizle 2-0 kazandık. Kasımpaşa hafif değil. Şampiyonluk için oynadığımız bir rakibimiz 2-2 berabere kalmıştı. Bu bir maraton, 5 haftası bitti. Antalya’daki beraberlik küçümsenmeyecek bir sonuçtur. Umarım 12. hafta sonunda rahat rahat konuşuruz, güzel haberlerimiz olur diye tahmin ediyorum. Fikstür 12. haftayı tehlikeli gösteriyor” diye konuştu.

“GOMİS’İN BU SENE GÜZEL İŞLER YAPACAĞINI UMUYORUM”

Gomis hakkında da konuşan Cengiz Özyalçın, “Gomis’in golcülüğü belli, müthiş kuvvetli ve fırsatçı bir oyuncu. Bu sene güzel işler yapacağını umuyorum” açıklamasını yaptı.

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