Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray İkinci Başkanı Özyalçın: ’12. haftayı tehlikeli gösteriyor!’

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 2-0 galip geldikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. 
23:0816 Eylül 2017
0
Galatasaray İkinci Başkanı Özyalçın: ’12. haftayı tehlikeli gösteriyor!’

Milli maç aralarının Galatasaray’a yaramadığını ifade eden Cengiz Özyalçın, “Oyuncularımızın büyük çoğunluğu milli takımlarında oynuyorlar. Galatasaray’ın Antalyaspor karşısındaki maçından memnun değilim. Galatasaray, Antalya’daki maçta iyi değildi. Kendi sahamızda kendi seyircimizle 2-0 kazandık. Kasımpaşa hafif değil. Şampiyonluk için oynadığımız bir rakibimiz 2-2 berabere kalmıştı. Bu bir maraton, 5 haftası bitti. Antalya’daki beraberlik küçümsenmeyecek bir sonuçtur. Umarım 12. hafta sonunda rahat rahat konuşuruz, güzel haberlerimiz olur diye tahmin ediyorum. Fikstür 12. haftayı tehlikeli gösteriyor” diye konuştu.

“GOMİS’İN BU SENE GÜZEL İŞLER YAPACAĞINI UMUYORUM”

Gomis hakkında da konuşan Cengiz Özyalçın, “Gomis’in golcülüğü belli, müthiş kuvvetli ve fırsatçı bir oyuncu. Bu sene güzel işler yapacağını umuyorum” açıklamasını yaptı.

16 Eylül 2017 Kemal Özdeş itiraf etti! `Bu statta oynamak çok zor` Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Cengiz Özyalçın galatasaray Kasımpaşa roportaj süper lig
Son güncelleme: 23:33 | 16.09.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER