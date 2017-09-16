Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e taraftarı kızdıran uyarı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde rakip takımların maç öncesi konaklamalarıyla ilgili Meriç Müldür'den ilginç bir değerlendirme geldi. Dursun Özbek'i uyaran Meriç Müldür'ün yazısı, Galatasaray taraftarlarından tepki çekti.

Galatasaray’ın ligde sahasında oynadığı Kayserispor ve Sivasspor maçları öncesi rakip takımların Dursun Özbek’in sahibi olduğu otelde kamp yapmaları gündeme geldi. Habertürk yazarı Meriç Müldür, Dursun Özbek’i dikkatli olması konusunda uyarırken ilginç ifadeler kullandı. Durumun yanlış anlaşılabileceğini ve dedikodulara neden olabileceğini savunan Meriç Müldür’ün bu yazısı, Galatasaray taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

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Oynanan iyi futbola rağmen bu tür yazıların çıkmasından rahatsız olan Galatasaray taraftarları, galibiyetlerinin gölgelendiği fikrinde buluştu.

İşte Meriç Müldür’ün o yazısı:

“Bu ülke futbolunda neler gördük, neler yaşadık. Son yıllarda 3 Temmuz’u dilimize doladık da hele hele teşvik priminin suç sayılmadığı dönemlerde ne numaralar döndü.

Yaşanmış bir olayı paylaşayım…

Teşvik priminin havada uçuştuğu yıllar..

Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluğa oynuyor.. Ligin de son haftaları.. Beşiktaş, İnönü Stadı’nda kritik bir maça çıkıyor.. Rakip iddiasız ama motive mi motive. Sonuç 1-1. Beşiktaş o sezon şampiyonluğu kaybediyor..

Maçın hemen ardından ortaya çıkıyor ki Beşiktaş’ın rakibinin konakladığı otelde fatura Galatasaraylı önemli bir yöneticinin şirketi adına kesiliyor. Yani Beşiktaş’ın rakibinin konaklama paralarını Galatasaray’ın o dönem en önde gelen ismi karşılıyor..

Ortalık karışıyor elbette de giden şampiyonluk oluyor…

Bu hikayeyi kısa keselim…

Gelelim bugüne, hem de bu sezona..

Kimse yanlış anlamasın. Eminim ki art niyet yok. Eminim ki sadece ticaret.. Sadece aman dikkat diyorum…

Galatasaray sezonun 4 haftası geride kalırken İstanbul’da Kayserispor ve Sivasspor ile karşılaştı..

Her ikisini de ezici futbol ve net skorlarla geçti.. Kimse dil uzatamaz..

Peki Kayserispor ve Sivasspor İstanbul’da hangi otellerde konakladı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in sahibi olduğu otellerde..

Bir kez daha altını çizeyim; kimseyi suçlamıyorum. Ne Galatasaray’ı ne rakiplerini..

Şunu da belirtmeliyim ki Sivasspor geçen sezon Süper Lig’de değildi ve İstanbul deplasmanlarında yine aynı oteli tercih ediyordu.

Kayserispor için durum biraz farklı. Kayseri takımı bu sezon iki kez İstanbul’a geldi. Galatasaray lig maçı ve Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçı için. Galatasaray maçı öncesi Dursun başkanın otelinde konakladılar, Beşiktaş maçı öncesi başka bir oteli tercih ettiler.

Eminim ki her kulüp kendi masrafını kendi karşılamıştır. Eminim ki bunlar tesadüftür…

Ama milletin de ağzı torba değil ki büzesin…

Bana bu istihbaratı verenlerin dediği şu mesela:

“Ne bilelim rakip futbolcuların yemeklerine performans etkileyici maddeler konulmadığını…”

Tüm bunlara kimse tenezzül de etmez, cesaret de edemez.

Ama İstanbul’da başka otel mi kalmadı diye de sorarlar haliyle..

Düşünün bu maçların ligin son haftalarına denk geldiğini.. Neler konuşulur, neler neler üretilir…

İstanbul’a Galatasaray’a rakip olarak gelip de Dursun Bey’in otellerinde konaklayacak başka takımlar da var mı acaba?

Bunu Dursun başkan biliyordur..

Ne yapması gerektiğini de..”