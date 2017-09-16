Fenerbahçe’de ‘Elmas’ modeli!

Elif Elmas gibi 18-21 yaşlarında, gelecek vaat eden oyuncular belirlenip transfer edilecek. Bunun için Hooijdonk, Kuyt ve Meireles gibi yıldızlardan yararlanılacak.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe sadece günü kurtaracak değil, geleceğini de inşa edecek yeni bir modele geçti.

Kendi yıldızlarını çıkaracak ve yetiştirip satacak bir proje geliştiren sarı-lacivertliler, tüm dünyada 18-21 yaş arasında, gelecek vaat eden oyuncuları belirleyip kadrosuna katmak için kapsamlı bir tarama faaliyeti yürütüyor.

Bunun için Kuyt, Van Hooijdonk ve Meireles gibi daha önce F.Bahçe forması giyen isimler de devreye sokuldu.

YILDIRIM ESKİYE DÖNECEK

Başkan Aziz Yıldırım olduğu ilk yıl Ümit Milli Takım'da yıldızı parlayan oyuncuları transfer edip, ardından Avrupa'nın önemli isimlerini kadrosuna katan Başkan Aziz Yıldırım, yine aynı yolu izleyecek.

Bu sezon 17 yaşındaki Makedon yıldız adayı Elif Elmas'ı transfer eden ve altyapıdan yetişen 18'lik Oğuz Kağan Güçtekin'i profesyonel yapan Fenerbahçe, özellikle Afrika, Güney Amerika, Hollanda, Portekiz, Almanya ve Balkanlar'ı büyüteç altına alacak.