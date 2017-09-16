Fenerbahçe artık Giuliano’ya emanet!

Brezilyalı, Alanya maçında daha fazla sorumluluk alacak. Orta alanda takıma yön verecek yıldız futbolcu, Valbuena’nın yükünü de hafifletecek.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeni oyun sisteminde Giuliano'ya başrol verdi. Deneyimli çalıştırıcı, hafta boyu yapılan idmanlarda taktiklerini Brezilyalı oyuncu üzerine kurdu.

Buna göre Giuliano saha içerisinde daha fazla sorumluluk alacak. Orta sahada daha çok topla buluşup, takımınhücum organizasyonlarını yönlendirecek isim olacak Giuliano, hücum yükünü sırtlayan Valbuena'yı rahatlatacak.

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Kocaman, antrenmanlarda Giuliano'yu forvete de daha yakın oynatarak gizli golcü olarak skora katkı yapacak çalışmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya'nın bir önceki kadrosunda yer alan Giuliano, bu kez davet almadı. Eski Fenerbahçeli Diego Ribas ise yine kadroya alındı.

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