Esenler’de amatör futbolcu yorgun mermi ile yaralandı

Olay, Esenler-Kemer Mahallesi’nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler Stadyumu’nda dün saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Amatör Lig takımı İstanbul Esenler Tokatspor’un oyuncusu Barış Karamustafa, antrenman sırasında, sağ bacağının diz ile kalça arasının üst kısmında bir anda acı hissetti. Ne olduğunu anlamayan amatör futbolcu, elini bacağına götürdüğü sırada kan görünce kendisini yere bıraktı. Antrenman yapan diğer oyuncular, hemen takım arkadaşlarına yardıma koştu.
Uzaktan atıldığı için ‘yorgun mermi’ olarak adlandırılan kurşunun, 26 yaşındaki Barış Karamustafa’nın sağ bacağına isabet ettiğini gören takım arkadaşları kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Takım antrenörü ve oyuncuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.