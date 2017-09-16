Erik Sviatchenko’dan Beşiktaş itirafı!

Celtic'in başarılı defans oyuncusu Erik Sviatchenko, yaptığı açıklamada transfer döneminde Beşiktaş'ın kendisi ile ilgilendiği iddia etti.

Marcelo’dan doğan boşluğunu doldurmak için transfer döneminde yoğun bir stoper arayışına giren Beşiktaş’ın, Erik Sviatchenko’ya teklif götürdüğü ortaya çıktı.

“Heyecan verici olurdu”

25 yaşındaki Danimarkalı stoper The Sun gazetesinin İskoçya edisyonuna yaptığı açıklamada, “Beşiktaş beni kiralık olarak almak istedi. Bu benim için heyecan verici olabilirdi.” dedi.

Geçtiğimiz sezon Danimarka’nın FC Midtjylland kulübünden 2.5 milyon Euro karşılığında Celtic’e transfer olan Sviatchenko’nun, bu sezon rotasyonda Jozo Simunovic ve Dedryck Boyata’nın arkasında kalmakan mutlu olmadığı belirtiliyor. FC Kopenhag’ın da kendisiyle ilgilendiğini belirten oyuncu, Celtic ve Kopenhag arasında anlaşma sağlanamamasından dolayı bu transferin gerçekleşmediğini belirtti.

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