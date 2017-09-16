Boluspor galibiyetle tanıştı

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Boluspor, Adana Demirspor ile Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip ilk galibiyetini alarak 5 puana yükselirken, konuk takım 7 puanda kaldı.
Maçtan Dakikalar
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Poepon’un defans oyuncularını çalımlayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
23. dakikada Poepon'un ceza sahası içindeki pasında İshak Çakmak düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0
26. dakikada Caner Cavlun'un sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte vuran Akabueze topu az fakla dışarı gönderdi.
37. dakikada Caner Cavlun'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Poepon’un gelişine şutunda kaleci topu çeldi.
70. dakikada orta sahadan aldığı topla sağ kanat korner çizgisine inen Akabueze’nin ceza sahasına girer girmez pasında İshak Çakmak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
85. dakikada sağ kanattan gelen ortaya ceza sahası içinde Atabey Çiçek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay, Candaş Elbil, Abdullah Bora Özkara
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas (Furkan Şeker dk. 67), Alim Öztürk (Renato Arapi dk. 44), Pedro Franco, Caner Cavlun, Özgür İleri, İshak Çakmak (Burak Asan dk. 75), Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Akabueze, Poepon
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, İrfan Başaran, Sefa Yılmaz, Furkan Demir, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak, Te Vrede
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Sezer Özmen, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Lingane, Yiğit İncedemir, Savaş Yılmaz (Atabey Çiçek dk. 29), Mendy (Abdulkadir Parmak dk. 52), Lala Wele, Tambe (Umut Sönmez dk. 78)
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Douhadji, Batuhan İşçiler, Can Demir Aktav
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Poepon (dk. 4), İshak Çakmak (dk. 23 ve 70) (Boluspor), Atabey Çiçek (dk. 85) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), İshak Çakmak, Göksu Alhas, Özgür İleri, Caner Cavlun (Boluspor)