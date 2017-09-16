Beşiktaş, Talisca için 15 milyon euro’yu gözden çıkardı

Sambacıyı mutlaka takımda görmek isteyen Beşiktaş Başkanı, Benfica’nın kapısını çalacak

Beşiktaş’ın geçen sezon kiralayıp verim aldığı, bu yıl da opsiyon hakkını kullanıp yeniden takıma kattığı Anderson Talisca, yönetimi düşündürüyor.

Gelecek yıl finansal fair-play denetiminden kurtulacak siyah-beyazlılar, Talisca'yı takıma katmak için formül arıyor. Benfica'nın takımda düşünmediği ancak 25 milyon Euro satın alma bedeli belirlediği Brezilyalı için Başkan Fikret Orman yakın takipte. Anderson Talisca`nın 13 uğuru Geçen yıl 13 Eylül'de Benfica filelerini havalandıran Anderson Talisca, dün akşam yine 13 Eylül'de, üstelik 13. dakikada bu kez de Porto'ya golünü attı. İlgili Haberi Oku

Bu sezon da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi gelirlerinde istikrar hedefleyen Orman, Talisca'yı, Benfica'ya 15 ile 18 milyon Euro arasında bir bedel ödeyerek bitirmeyi planlıyor. Portekiz ekibinin ise yıldız futbolcuyu satmak için menajerlere talimat verdiği belirtiliyor.

PERFORMANSINI KATLADI

Talisca, iki yılda Benfica'da 78 maçta 20 gol-4 asist üretti. Brezilyalı, Beşiktaş'ta ise aynı rakamlara neredeyse yarı maçta ulaştı. Sambacı, siyah-beyazlılarda 38 maçta 19 gol-6 asiste imza attı.

Beşiktaş`a bir sakatlık haberi de Gary Medel`den Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup antrenmana katılmazken, Gary Medel çalışmayı yarıda bıraktı. İlgili Haberi Oku