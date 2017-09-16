Arda Turan, Barcelona’nın Getafe maçı kadrosunda yok

Barcelona'nın Getafe maçı kadrosu belli olurken sakatlığı süren Arda Turan, Juventus maçında olduğu gibi yine kadroya dahil edilmedi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga’da bu hafta Getafe ile karşılaşacak olan Barcelona, 18 kişilik maç kadrosunu açıkladı. Sakatlığı devam eden Arda Turan kadroda yer almadı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde sahasında ağırladığı Juventus’u 3-0 yenen Katalan devi, yükselen performansını ligde de sürdürmek istiyor.

Juventus maçı için seçilen kadronun aynısını tercih eden teknik direktör Ernesto Valverde, milli futbolcu Arda Turan’ı tedavisi devam ettiği için kadroya dahil etmedi.

Arda Turan’ın yanı sıra tedavisi devam eden Paco Alcácer, Digne, Aleix Vidal, Vermaelen ve Rafinha da Getafe maçı kadrosunda yer almadı.

İşte Barcelona’nın 18 kişilik kadrosu:

Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes and Umtiti.