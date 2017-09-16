Anadolu Efes ve TOFAŞ’tan kötü prova

Gloria-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası'mda mücadele eden Anadolu Efes ve TOFAŞ, günü mağlubiyetle kapattı.

Antalya’nın Serik İlçesi’nde düzenlenen GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’nın ikinci gününde Zenit St. Petersburg, Anadolu Efesi 78-68, BC Zalgiris Kaunas ise TOFAŞ’ı 78-71 yendi. Smart Casual Event’in düzenlediği Gloria-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası, Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’da oynanan karşılaşmalarla devam etti. 17 Eylül’de sona erecek turnuvaya Türkiye’den TOFAŞ, Anadolu Efes ve Banvit, Rusya’dan Zenit St. Petersburg ve Nijniy Novgorod ile Litvanya’dan BC Zalgiris Kaunas takımları katıldı. İki grupta oynanacak maçlar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek. Dün oynanan ikinci gün maçlarında Zenit St. Petersburg, Anadolu Efesi 78-68, Zalgiris Kaunas ise TOFAŞ’ı 78-71’lik skorlarla yendi.

Turnuvada bugün son grup maçları oynanacak. Maçlar sonunda grup liderleri arasında yarın oynanacak final karşılaşması ile turnuva sona erecek. Dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.