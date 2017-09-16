Alvaro Morata’dan Pepe sözleri: ‘Beni fazla tekmelemedi’

Sezon başında Real Madrid'den ayrılan ve Chelsea'ye transfer olan Alvaro Morata, eski takım arkadaşı Beşiktaşlı Pepe hakkında konuştu.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin yıldız futbolcusu Alvaro Morata, verdiği bir röportajda Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Pepe hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Real Madrid’den 58 milyon pound bedelle Londra ekibine transfer olan 24 yaşındaki İspanyol golcü, sergilediği performansla taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.

Kafa toplarındaki başarısının sırrını iyi savunma oyuncularıyla birlikte antrenman yapmak olarak ifade eden Morata, “Eğer her maç kafayla gol atacaksam sorun yok. Ayağımla veya popomlo atmam önemli değil, gol goldür. Ronaldo kafa vuruşlarında inanılmazdı. Kafa topuna çıktığında gücünü görebilirsiniz. O gerçek bir canavar” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Juventus’ta birlikte oynadığı Chiellini’den top çalmanın zor olduğunu belirten Morata, İtalyan savunmacıya karşı oynamayı ‘kafes içindeki karnı aç bir gorilin yemeğini çalmaya’ benzetti.

Yıldız golcü, “Chiellini’den çok tekme yedim. Real Madrid’de Pepe harika bir insan. Beni çok fazla tekmelemedi. Bence İtalyanlar bu yakışıklı çocuğun Real Madrid’den geldiğini gördüler ve daha yumuşak davrandılar. Onlar büyük akıl hocalarıydı” dedi.

‘ZIDANE GİTMEMİ İSTEMEDİ’

Real Madrid’den ayrılığı hakkında konuşan Morata, “Zidane takımda kalmamı istedi ve Madrid’de mutluydum. Ama yedek kalamazdım. Oynamaya ve gelişmeye ihtiyacınız var. Belki daha rahat olabilirdim. Bunu istemedim” şeklinde konuştu.