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Altınordu, Samsunspor’u 4’ledi

Ligde 3 haftadır galibiyete hasret olan Altınordu, Samsunspor'u Karadeniz'de 4-1 yenerek moral buldu.
22:3416 Eylül 2017
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Altınordu, Samsunspor’u 4’ledi

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Altınordu, Samsunspor’u deplasmanda 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Bu sonuçla ev sahibi takım 5 puanda kalırken, İzmir temsilcisi 7 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alıcı'nın ceza sahası içerisinden vurduğu şutu, kaleci Furkan çeldi.

17. dakikada defansın hatası sonucunda topla bulaşan Mirkan Aydın meşin yuvarlağı Furkan'ın solundan filelere yolladı. 0-1

33. dakikada Ahmet Cebe'nin sol kenardan ortasında Altınordu savunması ayak koyarak Ayite'nin boş kaleye gol atmasını engelledi.

43. dakikada defansın arkasına atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Uçar, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

45. dakikada Ayite'nin sağ çaprazdan şutu direğin solundan auta çıktı.

74. dakikada Samsunspor’un takım halinde yüklendiği sırada kendi yarı sahasından topa hareketlenen Alican, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

76. dakikada Kerim Avcı’nın zayıf şutunu kaleci Furkan elinden kaçırdı. Top filelerle buluştu. 0-4

83. dakikada Gökay’ın serbest vuruşunda Muhammet Beşir topu kafayla filelere yolladı. 1-4

Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Temel, Vural Gül

Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık (Gökay dk. 66), Ayite, Chibuike, Ahmet Cebe (Halil İbrahim dk. 34), Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Çağrı Ortakaya (Muhammet dk. 46), Ramazan Övüç, Erkam Reşmen

Yedekler: Sifakis, Ercan, Ahmet Solakel, Samaras, Göksu, Samed, Ömer

Teknik Direktör: Alpay Özalan

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Uçar (Enis dk. 90+1), Serkan Göksu (Alican dk. 68), Mirkan Aydın (Fatih dk. 56), Kerim Avcı, Deniz Vural, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişçi

Yedekler: Ali Yanar, Yusuf, Oğulcan, Ali Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Muhammet Beşir (dk. 83) (Samsunspor), Mirkan Aydın (dk. 17), Mehmet Uçar (dk. 43), Alican (dk. 74), Kerim Avcı (dk. 76) Altınordu

Sarı kartlar: Abdülkerim, Ayite, Ramazan (Samsunspor), Barış Alıcı, Recep Remişçi, Uğur Kuru, Mehmet Uçar, Alican (Altınordu)

Etiketler
altınordu Samsunspor tff 1.lig
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