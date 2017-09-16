Altınordu, Samsunspor’u 4’ledi

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Altınordu, Samsunspor’u deplasmanda 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Bu sonuçla ev sahibi takım 5 puanda kalırken, İzmir temsilcisi 7 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alıcı'nın ceza sahası içerisinden vurduğu şutu, kaleci Furkan çeldi.
17. dakikada defansın hatası sonucunda topla bulaşan Mirkan Aydın meşin yuvarlağı Furkan'ın solundan filelere yolladı. 0-1
33. dakikada Ahmet Cebe'nin sol kenardan ortasında Altınordu savunması ayak koyarak Ayite'nin boş kaleye gol atmasını engelledi.
43. dakikada defansın arkasına atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Uçar, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
45. dakikada Ayite'nin sağ çaprazdan şutu direğin solundan auta çıktı.
74. dakikada Samsunspor’un takım halinde yüklendiği sırada kendi yarı sahasından topa hareketlenen Alican, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3
76. dakikada Kerim Avcı’nın zayıf şutunu kaleci Furkan elinden kaçırdı. Top filelerle buluştu. 0-4
83. dakikada Gökay’ın serbest vuruşunda Muhammet Beşir topu kafayla filelere yolladı. 1-4
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Temel, Vural Gül
Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık (Gökay dk. 66), Ayite, Chibuike, Ahmet Cebe (Halil İbrahim dk. 34), Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Çağrı Ortakaya (Muhammet dk. 46), Ramazan Övüç, Erkam Reşmen
Yedekler: Sifakis, Ercan, Ahmet Solakel, Samaras, Göksu, Samed, Ömer
Teknik Direktör: Alpay Özalan
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Uçar (Enis dk. 90+1), Serkan Göksu (Alican dk. 68), Mirkan Aydın (Fatih dk. 56), Kerim Avcı, Deniz Vural, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişçi
Yedekler: Ali Yanar, Yusuf, Oğulcan, Ali Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Muhammet Beşir (dk. 83) (Samsunspor), Mirkan Aydın (dk. 17), Mehmet Uçar (dk. 43), Alican (dk. 74), Kerim Avcı (dk. 76) Altınordu
Sarı kartlar: Abdülkerim, Ayite, Ramazan (Samsunspor), Barış Alıcı, Recep Remişçi, Uğur Kuru, Mehmet Uçar, Alican (Altınordu)