Akhisarspor, Karabükspor’u 2-1’le geçti

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Akhisarspor ile Karabükspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Akhisar’ın galibiyet gollerini 27’de Henrique ve 58. dakikada penaltıdan Soner kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Grozav’dan 6. dakikada geldi.
Bu sonuçla Akhisarspor 10 puana yükselirken, Karabükspor 5 puanda kaldı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Lopes, Serginho, Caner, Ömer, Sissoko, Mustafa, Soner (Aykut dk. 88), Olcan, Larsson (Helder Barbosa dk. 77), Henrique (Hora dk. 81)
Yedekler: Fatih, Eray, Muğdat, Onur, Orhan, Marvin Emnes, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kardemir Karabükspor: Rybka, Kerim (Yatabare dk. 63), Nounkeu, Gaman, Papp, Poko, Ceyhun, Tanase, Torje (Bliznichenko dk. 71), Grozav, Seleznyov (İlhan dk. 79)
Yedekler: Çağlar Şahin, Tayyip Talha, Osman, Traore, Barış, Hakan, İshak
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Grozav (dk. 6) (Kardemir Karabükspor), Henrique (dk. 27), Soner (dk. 57 pen. ) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Ceyhun, Nounkeu (Kardemir Karabükspor), Ömer, Soner (Teleset Mobilya Akhisarspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Torje'nin ara pasında Akhisar Belediyespor savunmasının arkasına hareketlenen Grozav'ın ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
27. dakikada Olcan'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ön direkte Mustafa'nın kafayla aşırttığı topa arka direkte Henrique'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
53. dakikada Soner'in pasıyla topla buluşan Larsson'un ceza sahası çizgisi üzerinde yerden zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.
56. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Larsson'un, savunmada Poko tarafından yere düşürülmesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi.
57. dakikada penaltı atışını kullanan Soner, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
69. dakikada Olcan'ın sağ kanatta ceza sahası çizgisinin yaklaşık 2 metre yanından kullandığı serbest vuruşta, kavisli giden top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
80. dakikada Henrique'nin pasıyla topla buluşan Olcan'ın ceza sahası yayının hemen önünden sert şutunda top direğin yanından dışarıya gitti.
86. dakikada Karabükspor atağında Tanase'nin ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden sert şutunda, kaleci Lukac soluna giden topu son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
87. dakikada Bliznichenko’nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Nounkeu’nun kafa vuruşunda kaleci Lukac yine son anda topu tek eliyle kornere çeldi.