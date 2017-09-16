A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Azerbaycan’da

Filenin Sultanları, Azerbaycan'a kürsüye çıkmak için gidiyor.

22 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda milliler, Bakü'de C Grubu'ndaki Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşacak. Öncelikli hedef ilk 3'e girmek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi medya ile buluştu.

Beykoz'daki Hidiv Kasrı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Takımımızı güçlü rakipler ve zorlu bir şampiyona bekliyor. Bizim öncelikli hedefimiz, ilk üçte yer alarak şampiyonaya devam etmek. Federasyon olarak takımımıza inanıyor, tüm ekibe başarı ve bol şans diliyoruz” diye konuştu.

4 GRUPTA 16 TAKIM

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa ev sahipliğini üstlendiği, 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda 16 takım dört grupta ter dökecek.

C Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar'ın rakipleri, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna. Filenin Sultanları, grup müsabakalarını Bakü'de oynayacak. Statüye göre, grup birincileri doğrudan çeyrek finale çıkacak, ikinci ve üçüncüler çapraz eşleşerek (A-C, B-D) play-off oynayacak.

Play-off'ta kazananlar, çeyrek finalde grup birincileri ile karşılaşacak.

MİLLİLERİN PROGRAMI

23 Eylül Cumartesi – Türkiye-Rusya (19.30)

24 Eylül Pazar – Bulgaristan-Türkiye (14.30)

25 Eylül Pazartesi – Türkiye-Ukrayna (19.30)