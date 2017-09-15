Konyaspor Marsilya’yı elinden kaçırdı! (UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları) Özet ve goller!

UEFA Avrupa Ligi heyecanı birbirinden çekişmeli maçlarla başladı. Ülkemizi bu yıl temsil edecek olan Konyaspor ve Başakşehir, ilk maçlarına çıktı. İşte Başakşehir Ludogorets ve Marsilya Konyaspor maç özetleri, golleri ve önemli anları ve UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir ilk maçlarına Marsilya ve Ludogorets önünde çıktı. Mücadelelerden istedikleri sonucu alamayan temsilcilerimiz, oynadıkları iyi oyunla ilerisi için umut verdi. İşte Başakşehir Ludogorets ve Marsilya Konyaspor maç özetleri, golleri ve önemli anları. UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları…

BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS KİLİDİNİ AÇAMADI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu’ndaki ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i konuk etti. Temsilcimiz maçın büyük bir bölümünü üstün götürse de üç puana uzanamadı ve takımlar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS MAÇ ÖZETİ

Başakşehir, gruptaki ilk maçından bir puanla ayrılırken Club Brugge ve Sevilla eşleşmelerinde sergilediği oyundan uzak gözüktü. Avrupa arenasında daha çok oyuna hükmeden veya ortak oynayan takımlarla karşılaşan Başakşehir, doğru pozisyon alan ve çabuk çıkarak etkili olmaya çalışan düzenli bir Avrupa temsilcisi görüntüsü çizen Ludogorets’e karşı kilidi bir türlü açamadı.

KONYASPOR ÇOK İYİ OYNADI AMA YETMEDİ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor ile Avrupa'da inanılmaz bir başarı yakalayan Mustafa Reşit Akçay, yeni takımının başında çıktığı ilk Avrupa maçında mağlubiyete engel olamadı.

MARSILYA KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

UEFA AVRUPA LİGİ GECENİN SONUÇLARI!

A Grubu:Slavia Prag (Çekya) – Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0Villarreal (İspanya) – Astana (Kazakistan): 3-1

B Grubu:Young Boys (İsviçre) – Partizan (Sırbistan): 1-1Dinamo Kiev (Ukrayna) – Skenderbeu (Arnavutluk): 3-1

C Grubu:Medipol Başakşehir – Ludogorets (Bulgaristan): 0-0Hoffenheim (Almanya) – Braga (Portekiz): 1-2

D Grubu:Austria Wien (Avusturya) – Milan (İtalya): 1-5Rijeka (Hırvatistan) – AEK (Yunanistan): 1-2

E Grubu:Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Olympique Lyon (Fransa): 1-1Atalanta (İtalya) – Everton (İngiltere): 3-0

F Grubu:Kopenhag (Danimarka) – Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0Zlin (Çekya) – Sheriff (Moldova): 0-0