UEFA Arsenal ve Köln’ü disipline gönderdi

UEFA, güvenlik gerekçeleri nedeniyle 1 saat geç başlayan Arsenal-Köln maçında yaşanan saha olaylarından dolayı iki takımı da Disiplin Kurulu'na sevk etti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Arsenal ile Köln arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı. Konuk ekibe 3 bin bilet satılması gerekirken 30 bin taraftar ile Londra’ya gelen Köln taraftarının çoğu, maçı Arsenal tribününde seyrederek güvenlik krizi oluşturmuştu. Maça biletsiz girmek isteyen Köln taraftarları nedeniyle karşılaşma bir saat geç başlamıştı. Köln takımı taraftarların yaktığı meşaleler, sahaya yabancı madde atılması ve tribünde güvenliği tehdit etmesi nedeniyle, Arsenal ise merdivenlere taraftar alması yüzünden ceza ile karşı karşıya kaldı.

Arsenal-Köln karşılaşması güvenlik sebebiyle bir saat ertelendi UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Köln'ü Londra'da bir araya getiren maç güvenlik sebepleriyle bir saat ertelendi. İlgili Haberi Oku

Her iki takımı da Disiplin Kurulu’na sevk eden UEFA’nın 21 Eylül’de konu hakkındaki kararını verecek.