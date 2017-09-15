Şampiyon tazıya kokain verildiği ortaya çıktı

İrlanda'da yapılan en prestijli köpek yarışlarından Laurels'i kazanan tazıya yapılan doping testinde kokaine rastlandı.

Testlerde kokain için pozitif çıkması herkesi şoke etti.

Irish Mirror’ın haberine göre testte uyuşturucu olan benzoylecgonine maddesine rastlandı.

Üç farklı numuneden de aynı sonuç çıkması herkesi şoke etti.

24 Haziran, 1 Temmuz ve 22 Temmuz’da yapılan testlerin ardından tazıya kokain verenler hakkında soruşturma açılması bekleniyor.

Ülkenin en prestijli köpek yarışı olan Laurel’i kazanan Clanbrien adlı tazı 27 bin sterlinlik ödülü almıştı.

Kokainin hayvanlar üzerinde de insanlarla aynı etkiyi yaptığı daha önce yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştı.

(CnnTürk)