Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Rusya – Sırbistan: 79-87

FIBA EuroBasket 2017'de finalin adı belli oldu. İkinci yarı final maçında Rusya'yı 87-79 mağlup eden Sırbistan, finalde Slovenya'nın rakibi oldu.
23:3115 Eylül 2017
0
Rusya – Sırbistan: 79-87

FIBA EuroBasket 2017’de yarı final mücadelesinde Rusya ile Sırbistan bir araya geldi. Sırbistan baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın sonunda parkeden 87-79’luk üstünlükle ayrıldı ve finalde Slovenya’nın rakibi oldu.

Karşılaşmada Bogdan Bogdanovic 24 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Boban Marjanovic ise 18 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle önemli bir katkı verdi. Rusya’da ise Alexey Shved’in çabası yetmedi. Shved 33 sayı ve 5 asiste imza atarken Timofey Mozgov 11 sayı ve 9 ribaund kaydetti.

Slovenya ile Sırbistan, EuroBasket 2017’de finalinde pazar akşamı 21.30’da Sinan Erdem’de bir araya gelecek. Bu karşılaşmadan önce saat 17.00’de ise Rusya ve İspanya bronz madalya mücadelesi verecek.

14 Eylül 2017 Slovenya - İspanya: 92-72 EuroBasket 2017'de ilk finalist Slovenya oldu. İspanya'yla karşılaşan Slovenya parkeden 92-72 galip ayrıldı ve rakibini beklemeye koyuldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme: 23:47 | 15.09.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER