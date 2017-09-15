Rusya – Sırbistan: 79-87

FIBA EuroBasket 2017'de finalin adı belli oldu. İkinci yarı final maçında Rusya'yı 87-79 mağlup eden Sırbistan, finalde Slovenya'nın rakibi oldu.

FIBA EuroBasket 2017’de yarı final mücadelesinde Rusya ile Sırbistan bir araya geldi. Sırbistan baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın sonunda parkeden 87-79’luk üstünlükle ayrıldı ve finalde Slovenya’nın rakibi oldu.

Karşılaşmada Bogdan Bogdanovic 24 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Boban Marjanovic ise 18 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle önemli bir katkı verdi. Rusya’da ise Alexey Shved’in çabası yetmedi. Shved 33 sayı ve 5 asiste imza atarken Timofey Mozgov 11 sayı ve 9 ribaund kaydetti.

Slovenya ile Sırbistan, EuroBasket 2017’de finalinde pazar akşamı 21.30’da Sinan Erdem’de bir araya gelecek. Bu karşılaşmadan önce saat 17.00’de ise Rusya ve İspanya bronz madalya mücadelesi verecek.

Slovenya - İspanya: 92-72 EuroBasket 2017'de ilk finalist Slovenya oldu. İspanya'yla karşılaşan Slovenya parkeden 92-72 galip ayrıldı ve rakibini beklemeye koyuldu. İlgili Haberi Oku