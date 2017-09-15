Portekiz’de Vincent Aboubakar’a tepkiler sürüyor: ‘İdmana alınmamalı’

Beşiktaş'la oynanan maçın ardından siyah beyazlı takımın soyunma odasına inen Aboubakar, Porto'yu fena karıştırdı, Portekizli taraftarlar, Kamerunlunun bu hareketi sonrası adeta çıldırdı.

Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında cezası (Beşiktaş’tayken gördüğü kırmızı kart) nedeniyle oynayamayan Aboubakar’ın siyah beyazlı takımın odasını ziyaret etmesi büyük tepkilere yol açtı.

Portekiz’de yazılı ve görsel medyanın gündemi Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş soyunma odasındaki neşeli görüntüleriydi. Takımı yenilmişken böyle pozlar vermesi, eleştirilere neden oldu.

Beşiktaş`ın yıldızı Ryan Babel`den Aboubakar paylaşımı Ryan Babel'in Porto zaferinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımın Porto taraftarını kızdırmasının ardından Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Instagram'da yaptığı paylaşımla duruma açıklık getirdi. İlgili Haberi Oku

Ryan Babel’in Instagram hesabından paylaştığı videoda Aboubakar’ın dans etmesi Porto taraftarlarını çıldırtırken, başarılı futbolcu ağır şekilde eleştirildi.

Portekiz’deki tepkiler ise şöyle:

– Aboubakar bu görüntülerin ardından idmana alınmamalı, ciddi şekilde cezalandırılmalı.

– Aboubakar’ın sözleşmesi feshedilmeli ve bundan sonra Porto’da oynamamalı.

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