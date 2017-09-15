Portekiz’de skandal iddia! İki Türk takımı da listede…

CNN Türk'den Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre, Benfica'nın resmi TV kanalı, Avrupa'nın 16 kulübünü yolsuzluk yapmakla suçlayan bir haber yayınladı, listeye iki Türk takımını da koydu. Listeden haberi olan kulüplerden sert tepki gelirken Porto önderliğindeki kulüpler Benfica hakkında yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Benfica TV’nin aslında Porto’yu hedeflediği tahmin edilen ancak herkesin tepkisini çeken habere kaynak olarak gösterilen Daily Mail gazetesi haberi yalanlayarak kendilerinin böyle bir içerik yayınlamadığını duyurdu.

Marsilya’yı ilk sırada gösterdiler

Benfica TV’de yer alan haberde 16 Avrupa kulübü yolsuzluk yapmakla suçlandı. İlk sırada Fransız ekibi Marsilya gösterilirken, İtalyan temsilcisi Juventus 2., Porto ise 3. sırada gösterildi.

Porto’dan sert tepki

Bu haber Portekiz’de bomba etkisi yaratırken Benfica ve Porto arasında büyük gerilim yaşandı.

Lizbon kulübünün resmi TV kanalının yayınladığı Avrupa’nın yolsuzluk yapan kulüpleri haberiyle ilgili bir açıklama yapan Porto kulübü İletişim Direktörü Francisco Marquez habere sert tepki gösterdi.

Daily Mail’in yalanlama e-postası

Marquez bu haberle ilgili olarak Daily Mail’le temasa geçtiklerini açıkladı. İngiliz gazetesinden gelen e-postayı paylaşan Marquez, Daily Mail’in böyle bir haber yapmadıkları açıklamasını basınla paylaştı.

Dava açacaklar

Porto İletişim Direktörü, Marsilya ve Juventus kulüpleriyle de temasa geçtiklerini söyledi. Benfica televizyonunu haber uydurmakla suçlayan Porto yetkilisi gerekenin yapılacağını bildirdi.

İtalya’dan sert tepki geldi

Listede 4 İtalyan kulübüne yer verilirken bu ülkeden de Benfica’ya sert tepki geldi.

Benfica kulübü ise bu listenin Daily Mail gazetesinde 12 Ocak 2017’de yayınlandığını iddia ederek kendini savundu.

Türk kulüplerini de suçladı

Benfica kulübünün yayınladığı listede 2 Türk kulübünün adı yer aldı. Benfica TV, bu listede Fenerbahçe’yi 13., Beşiktaş’ı ise 14. sırada gösterdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin de Benfica TV ve Benfica kulübüyle ilgili yasal işlem başlatması bekleniyor.

İşte Benfica TV’sinin büyük tepki çeken haberinde yer alan sıralama:

1. Marsilya – Fransa

2. Juventus – İtalya

3. Porto – Portekiz

4. Dinamo Berlin – Almanya

5. CFR Cluj – Romanya

6. Milan – İtalya

7. Fiorentina – İtalya

8. Tomosori Berat – Arnavutluk

9. Lazio – İtalya

10. Valenciennes – Fransa

11. Leed City (united değil) – İngiltere

12. Wiedzew Lodz – Polonya

13. Fenerbahçe – Türkiye

14. Beşiktaş – Türkiye

15. Olympiakos – Yunanistan

16. Glasgow Rangers – İskoçya

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