Neymar’ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, ölüm tehditleri alıyor!

PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın eski kız arkadaşı Soraja Vucelic, tanışma talebini reddettiği bir hayranı tarafından ölümle tehdit ediliyor.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar’ın eski sevgilisi Playboy modeli Soraja Vucelic’in ölüm tehditleri aldığı ve arabasının bir hayranı tarafından ateşe verildiği öğrenildi.

Sosyal medyada birçok ölüm tehdidi alan 30 yaşındaki Sırp manken, kendisine hayran olan eski bir mahkum tarafından taciz ediliyor. Adı açıklanmayan hükümlünün cezaevindeyken hücresindeki duvarlara ünlü modelin fotoğraflarını yapıştırdığı ve cezaevindeki arkadaşlarına Vucelic ile özel bir ilişkisi olduğunu anlattığı iddia ediliyor.

Cezaevinden çıktıktan sonra Soraja Vucelic ile görüşmek isteyen kişinin, biriktirdiği fotoğraflarla birlikte ünlü mankenin yanına gittiği ancak beklediği karşılığı alamadığı belirtildi.

Kendisiyle tanışmak istemeyen mankenin bu tepkisine sinirlenen zanlının, ünlü mankeni rahatsız etmeye devam ettiği ve farklı numaralardan arayarak tacizlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Son olarak lüks arabası yakılan güzel mankenin bir dönem ‘Çerkes Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu ile de birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü.

Sırbistan’daki bir televizyon programında meşhur olan Soraja’nın arkadaşları, gelen tehditler karşısında ünlü mankenin doğası gereği sakinliğini koruduğunu ifade etti.

Soraja’yı tehdit eden eski mahkumun bir zamanlar yaşadığı Sırbistan’a girişinin yasak olması ise ünlü mankeni rahatlatan gerekçelerden biri olarak gösterildi.