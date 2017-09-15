Mustafa Reşit Akçay: Allah bu tip adamları farklı yaratıyor

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 1-0 kaybedilen Marsilya maçı sonrası basın toplantısında konuştu. Doğru yolda olduklarını söyleyen Mustafa Reşit Akçay, "Gol atmak bir sanat. Bunun için de akıl, zeka, kaleye uygun pozisyon yakalamak ve teknik gerekiyor. Allah bu tip adamları farklı yaratıyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında Marsilya’ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor’da Mustafa Reşit Akçay, maç sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kadro kalitesinden şikayetçi olan Mustafa Reşit Akçay, kısıtlı imkanlarla iyi mücadele ettiklerini belirtti. Oynanan futboldan ve sergilenen mücadeleden memnun olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, kaybetmelerinin nedeni olarak final pasları ve vuruşlarındaki eksikliği gösterdi.

Marsilya 1-0 Atiker Konyaspor Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Mustafa Reşit Akçay, bu yıla iyi başladı. Tecrübeli çalıştırıcının takımı Atiker Konyaspor, başa baş mücadele ettiği maçta Marsilya'ya deplasmanda tek golle mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Gol atmanın bir sanat olduğunu söyleyen Mustafa Reşit Akçay “Bunun için de akıl, zeka, kaleye uygun pozisyon yakalamak ve teknik gerekiyor. Allah bu tip adamları farklı yaratıyor” dedi. Kadroda yer alan bazı oyuncuların şanslarını iyi değerlendiremediğini de belirten Mustafa Reşit Akçay, kadro dışı bırakılan Ali Çamdalı’ya af çıkabileceğinin sinyallerini verdi.