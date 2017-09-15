Mustafa Reşit Akçay: Allah bu tip adamları farklı yaratıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında Marsilya’ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor’da Mustafa Reşit Akçay, maç sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kadro kalitesinden şikayetçi olan Mustafa Reşit Akçay, kısıtlı imkanlarla iyi mücadele ettiklerini belirtti. Oynanan futboldan ve sergilenen mücadeleden memnun olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, kaybetmelerinin nedeni olarak final pasları ve vuruşlarındaki eksikliği gösterdi.
Gol atmanın bir sanat olduğunu söyleyen Mustafa Reşit Akçay “Bunun için de akıl, zeka, kaleye uygun pozisyon yakalamak ve teknik gerekiyor. Allah bu tip adamları farklı yaratıyor” dedi. Kadroda yer alan bazı oyuncuların şanslarını iyi değerlendiremediğini de belirten Mustafa Reşit Akçay, kadro dışı bırakılan Ali Çamdalı’ya af çıkabileceğinin sinyallerini verdi.