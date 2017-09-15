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Medipol Başakşehir’den anlamlı buluşma

Medipol Başakşehirli futbolcular, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde onkoloji bölümünde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.
17:4615 Eylül 2017
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Medipol Başakşehir’den anlamlı buluşma

Medipol Başakşehirli futbolcular, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar ve yakınlarıyla antrenman sonrası vakit geçirdi.

17 Eylül Pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacak olan İstanbul ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, oyuncular bugün yapılan idman sonrası küçük ziyaretçileriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imzalı formalarını hediye etti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, böyle bir etkinliğin parçası oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

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Etiketler
Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir Medipol Mega Üniversite Hastanesi onkoloji spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:51 | 15.09.2017
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