Medipol Başakşehir’den anlamlı buluşma

Medipol Başakşehirli futbolcular, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde onkoloji bölümünde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Medipol Başakşehirli futbolcular, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar ve yakınlarıyla antrenman sonrası vakit geçirdi.

17 Eylül Pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacak olan İstanbul ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, oyuncular bugün yapılan idman sonrası küçük ziyaretçileriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imzalı formalarını hediye etti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, böyle bir etkinliğin parçası oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

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