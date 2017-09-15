Malatyaspor’dan sert Ertuğrul Sağlam açıklaması!

Yeni Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrasında Başkan Adil Gevrek bir basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek Ertuğrul Sağlam’ın takımdan ayrılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adil Gevrek şu ifadeleri kullandı;

”GİTMENİN DE BİR ADABI VARDIR”

“Ertuğrul Sağlam etik olmayan bir şekilde İstanbul’a gidiyor ve görevi bıraktığını söylüyor. Gitmenin de bir adabı vardır. Her ne sorun olursa olsun konuşarak ayrılabilirdik. Bahane ettiği tesisler açılıyor. Hep beraber gezip göreceksiniz.”

”Bursa maçına 2 gün kala Ertuğrul Sağlam’ın kimseye haber vermeden kaçarak çekip gitmesi iş ahlakına yakışmadı.”

Evkur Yeni Malatyaspor`da Ertuğrul Sağlam gazetecilerin sorularını yanıtladı Spor Toto Süper Lig'e milli maç arasından sonra mağlubiyetle başlayan, Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlam, “Gözümüzü kırpmadan inandığımız oyuncuyu sahaya koyarız” dedi. İlgili Haberi Oku