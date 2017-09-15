İstanbulspor – Gazişehir Gaziantep: 1-0

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden İstanbulspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TFF 1. Lig’de 5. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Gazişehir Gaziantep’i 1-0 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. 81. dakikada Gaziantep ekibinden Sinan Osmanoğlu topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle İstanbulspor 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, İstanbulspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 7’ye yükseltirken, Gazişehir Gaziantep 5 puanda kaldı. Kayserispor - Antalyaspor: 2-0 Süper Lig'de beşinci haftanın açılış maçında Kayserispor, 20.00'de Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan

İstanbulspor: Okan, Mehmet Zeki, Kubilay, Yalçın, Oğuzhan, Onur Ergün, Muhsin (Yunus Emre dk. 83), Cajic, Ali Dere (Onur Kolay dk. 90), Kojic (İbrahim dk. 68), Zafer Şensoy

Gazişehir Gaziantep FK: Stachowiak, Yasin Palaz, Sinan, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Ceylan, Gökhan, Del Valle (Webo dk. 60), Muhammet Reis (Okan dk. 85), Zec (Özgür Özkaya dk. 74), Kabasele

Gol: Sinan Osmanoğlu (dk. 81 k.k.)

Sarı kartlar: Mehmet Zeki, Ali Dere (İstanbulspor) Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK)