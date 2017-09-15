Hercules, Türkiye’yi Washington’da temsil edecek

Washington'da gerçekleştirilecek olan Red Bull Reign 3x3 finallerinde Türkiye'yi Hercules takımı temsil edecek.

3×3 basketbolun prestijli turnuvalarından Red Bull Reign 3×3’ün finali, 16 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da bulunan Barry Farms sahalarında oynanacak. Finallerde Türkiye’yi, Haziran – Temmuz ayları arasında yapılan elemelerde şampiyon olan Hercules takımı temsil edecek. Bu sene ilk kez uluslararası arenada düzenlenen şampiyonada 16 farklı ülkedeki elemelerin şampiyonları Amerika’nın başkenti Washington’da yer alan efsane Barry Farms sahalarında kozlarını paylaşacak. Arif Gül, BMX Köln`de şampiyonluk istiyor Red Bull sporcusu Arif Gül, geçen sene beşinci tamamladığı BMX Köln'de bu sezon birincilik için mücadele verecek. İlgili Haberi Oku

3×3 basketbolunun kurallarıyla oynanan turnuvada Türk ekibi Hercules de yerini alacak. 29 Temmuz’da Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliği ile yapılan Türkiye Finali’nde SA Twins’i mağlup eden Hercules, şampiyonluk arayacak. Türkiye dışında 15 ülkeden şampiyonlar da en iyi olmak için çabalayacak. Avustralya, Arjantin, Bahreyn, Şili, Endonezya, Karadağ, Kuveyt, Hollanda, Filipinler, Romanya, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Amerika ekipleri birincilik için mücadele edecek. Red Bull Air Race`in altıncı ayağında Porto`da zafer Martin Sonka`nın Red Bull Air Race 2017'de sezonun 6. ayağı olan Porto ayağında kazanan Martin Sonka oldu. Sonka şampiyon olmak istediklerini ifade etti. İlgili Haberi Oku