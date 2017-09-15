Flaş gelişme: Enes Ünal asist yapmadı

Enes Ünal dün gece Villarreal formasıyla asist yapmadı, gol de atmadı

SKOR ANALİZ / Enes Ünal müthiş bir yetenek. Özellikle çok genç yaşta hedeflerini yerel tutmayan Cengiz Ünder ve Enes’ten çok büyük beklentilerimiz var. Ancak bu büyük beklentiler ve temenniler kimi zaman gerçeğin önüne geçebiliyor.

Dün gece Villarreal, Avrupa Ligi’nde Astana'yı 3-1 mağlup etti. Enes Ünal sahada 90 dakika kaldı ve iyi bir performans gösterdi. Ancak sosyal medyada ve hatta bazı spor sayfalarında Enes’in bir asist yaptığı yazıldı. Ama pozisyonu izleyenler başka bir şey görecekti. Pozisyonda topu ağlarla buluşturan Cedric Bakambu’nun (Enes’in orta sahada topa dokunması sonrası) golü atmak için topu sürdüğü, faule maruz kaldığı, düdük gelmeyince ayağa kalkıp 3 kişinin arasından geçerek zor bir şutla ağları sarstığını mesela…

Pozisyonu asist olarak paylaşan bir Twitter hesabının altına gelen eğlenceli yorumlar da temenni ve gerçeklik arasında gidip gelen sansasyonel başlıklara sitem gibiydi.

Burası Bursa değil Villareal. Asist Enes Ünal’dan, müthiş gol Bakambu’dan…pic.twitter.com/BDF9wXi2sG — As Marca (@asmarcatr) 14 Eylül 2017

– Benim gole katkım daha fazla (@sirburaksson)

– Al da at demiş adeta (@gspoyrazz)

– Bakambu değmese gol Enesinmiş (@SeyithanSakar)

– Bakambu’ya sadece dokunmak kalmış (@kugu)

Hiç şüphemiz yok, ‘Enesli Villarreal’ surreal olmayan gol ve asistlerle yüzümüzü güldürmeye devam edecek.