FIBA Avrupa Ligi tarihinin en iyisi Nevriye Yılmaz

Türk kadın basketbolunun efsanesi, ‘Modern Heroes’ yarışmasında Lyttle, Petrovic, Torrens,Wauters ve Taurasi’yi eleyerek mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü, Türk kadın basketbolunun efsanesi Nevriye Yılmaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinde iz bırakmış 32 basketbolcu arasında yapılan değerlendirme sonucu, bu organizasyonun en iyi oyuncusu seçildi.

Oyuncuların benzer özelliklerine göre kategorilere ayrılıp, birbirleriyle elemeli bir turnuva usulü eşleştirildiği ‘Modern Heroes' (Modern Kahramanlar) yarışmasında tüm dünyadan gelen oylar sonucu Nevriye Yılmaz;sırasıyla Sancho Lyttle, Sonja Petrovic, Alba Torrens, Ann Wauters ve Diana Taurasi'yi eleyerek mutlu sona ulaştı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kariyerini geçen yıl noktalayan ve sarı-kırmızılı takımda Marina Maljkovic'in yardımcısı olarak göreve başlayanNevriye Yılmaz “32 kişinin arasında olmak bile benim için çok büyük utluluk ve gurur kaynağı. Buralarageleceğimi düşünmüyordum. Yıllardır Avrupa Ligi'ne emek veren oyuncular var. Biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum. Galatasaray gibi basketbolu çok yakından takip eden seyirci grubunun desteğiyle buraya geldiğimi kabul ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum destekleri için” şeklinde konuştu.