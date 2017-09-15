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Fenerbahçe’nin eleştirlen ismi Ozan Tufan özel antrenör tuttu

Fenerbahçe'de özellikle aşırı kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ozan Tufan, özel bir antrenörle fizik çalışmaları yapmaya başladı.
15:5715 Eylül 2017
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Ozan Tufan özel hoca tuttu paylaşan: Sozcu

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de eleştirilen isimlerin başında gelen Ozan Tufan, işi sıkı tutuyor. Özellikle kiloları nedeniyle taraftarlardan tepki çeken Ozan Tufan, tuttuğu özel hocası ile fizik çalışmaları yapıyor.

11 Eylül 2017 Antalya`da Ozan Tufan anons edildi Antalyaspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde takım kadrolarının anonsu sırasında, Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Ozan Tufan'ın adı, Antalyaspor kadrosu içinde anons edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe Ozan Tufan
Son güncelleme: 15:58 | 15.09.2017
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