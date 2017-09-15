Fenerbahçe’nin eleştirlen ismi Ozan Tufan özel antrenör tuttu

Fenerbahçe'de özellikle aşırı kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ozan Tufan, özel bir antrenörle fizik çalışmaları yapmaya başladı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de eleştirilen isimlerin başında gelen Ozan Tufan, işi sıkı tutuyor. Özellikle kiloları nedeniyle taraftarlardan tepki çeken Ozan Tufan, tuttuğu özel hocası ile fizik çalışmaları yapıyor.

Antalya`da Ozan Tufan anons edildi Antalyaspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde takım kadrolarının anonsu sırasında, Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Ozan Tufan'ın adı, Antalyaspor kadrosu içinde anons edildi. İlgili Haberi Oku