Emre Belözoğlu’nun, Avrupa Ligi’ndeki isabetli pas performansı!

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanan maçların ardından en fazla pas isabeti sağlayan oyuncular içinde ikinci sırada yer aldı.

SÖZCÜ SKOR DETAY HABER / UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Ludogorets ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de kaptan Emre Belözoğlu oynadığı futbolla yine adından söz ettirirken attığı isabetli paslarla kalitesini de ortaya koydu.

37 yaşında yeniden A Milli Futbol Takımı’na seçilen başarılı orta saha, Bulgar ekibi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldıkları maçta yine adrese teslim paslarıyla alkış topladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları geride kalırken Emre Belözoğlu en fazla pas isabeti sağlayan ikinci oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı pas isabeti sağlayan ilk 5 futbolcu;

Asier Illarramendi 110 pas / %96

EMRE BELÖZOĞLU 104 pas /%92

Jean Michaël Seri 92 pas / %90

Nacho Monreal 98 pas / %98

Kevin Vogt 93 pas / %93