Dirk Kuyt ve Raul Meireles’ten Fenerbahçe’ye ziyaret

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Dirk Kuyt ve Raul Meireles, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Yöneticiler, teknik heyet, eski takım arkadaşları ve Samandıra personeli ile hasret giderdi.

Özel işleri ve çeşitli ziyaretler için İstanbul'a gelen Fenerbahçe’nin eski yıldızları Dirk Kuyt ve Raul Meireles, bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti.

Kuyt ve Meireles, tesislerde bulunan yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ın yanı sıra Teknik Direktör Aykut Kocaman, İdari Menajer Hasan Çetinkaya, futbolcular ve Samandıra personeli ile bir araya geldi.

Ziyaret neşeli ve mutlu anların yaşanmasına neden oldu. Kuyt ve Meireles, sarı lacivertlilerin antrenmanının son bölümünü de izledi.