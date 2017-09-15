Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘yabancı sınırı’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir özel televizyonda katıldığı yayında 'yabancı sınırı' tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sayı 6'ya, 7'ye çıktığı zaman bu durumda hakikaten neredeyse sahada yerli futbolcu yok. Bunu doğru bulmuyorum" dedi.

Bir özel televizyon kanalının yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor gündemine de değindi. Son dönemde gündemi meşgul eden ‘yabancı sınırlaması’ tartışmasıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu tabii aslında kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Özellikle futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takım’a yansıması. Milli Takım’a yansımada oyun noktasındaki performansı az olduğu için yerli futbolcularımızın Milli Takım’a gidişte de bir defa o sayıyı, gücü yakalayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı, “Şu anda kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın? Hayır, oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı 6’ya, 7’ye çıktığı zaman bu durumda hakikaten neredeyse sahada yerli futbolcu yok. Bunu doğru bulmuyorum. Belli bir sayıda tutulabilir, o da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir hem de yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum” dedi.