Cenk Tosun, Frank De Boer’i ağlattı!

İngiltere'de yayın yapan BT Sport'tan ilginç bir yorum geldi. Cenk'in attığı gol sonrası maçın spikeri, "Frank De Boer ağlıyor" dedi.

Beşiktaş’ın Porto zaferinde başrolü oynayan isimlerden olan Cenk Tosun’dan mutlusu yok… Ceza sahası dışında attığı müthiş golle Portekiz ekibinin yıldız kalecisi Casillas’ı çaresiz bırakan yıldız futbolcu, “Portekiz takımlarına karşı şansım tutuyor. Top ayağıma güzel oturdu. Galibiyete katkım olduğu için mutluyum. Organize gollerle işi bitirdik. Ne istediğimizi ve sonuca nasıl ulaşacağımızı biliyorduk” ifadelerini kullandı.

DE BOER’İ AĞLATTI!

Siyah-beyazlılar, önceki gece Porto’ya şans tanımazken, İngiltere’de yayın yapan BT Sport’tan ilginç bir yorum geldi. Cenk’in attığı gol sonrası maçın spikeri, “Frank De Boer ağlıyor” dedi. 4 haftada gol atamayan Crystal Palace’tan kovulan Hollandalı teknik adamın, Cenk Tosun’un alınması için yönetime istekte bulunduğu hatırlatıldı.

YILDIZLARLA YARIŞACAK!

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ilk maçların ardından Cenk Tosun’un golü haftanın en iyisine aday gösterildi. Barcelona ‘dan Lionel Messi, Chelsea’den Rodriguez, B.Dortmund’dan Yarmolenko ve Tottenham’dan Kane, Cenk’in rakipleri arasında yer aldı. Milli oyuncu, skor 1-1’ken Porto kalesine tam 32 metreden şut çekti ve top saatte 103 km hıza ulaşıp filelerle buluştu.

İNADINA TOSUN PAŞA!

Sırasıyla Demba Ba, Mario Gomez ve Aboubakar’ın arkasında yedek bekleyen Cenk Tosun, profesyonelliğiyle de öne çıkıyor. Beşiktaş kariyeri boyunca yedek kalmayı sorun yapmayan yıldız futbolcu, bu sezonki performansıyla Negredo’ya gözdağı veriyor! Porto’ya attığı müthiş golle önceki geceye damga vuran 27 yaşındaki oyuncu, son 10 resmi maçtaki 6 gol ve 2 asistlik performansıyla da fark yaratıyor.

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